Holztransporter kippt in Kreisel in Rieneck um

Am Mittwoch, gegen 07.30 Uhr fuhr ein beladener Langholztransporter von Burgsinn nach Rieneck. Am neuen Kreisverkehr am Sportplatz Rieneck geriet der Anhänger mit den linken Reifen auf die erhöhte Fahrbahnbegrenzung Aufgrund der Ladehöhe und der Notbremsung des Fahrers kippte der Auflieger mitsamt der Zugmaschine auf die rechte Seite. Der Fahrer konnte unverletzt aus der Dachluke klettern. Da verschiedenen Betriebsstoffe sich auf den Seitenstreifen ergossen, entschied das hinzugerufene Wasserwirtschaftsamt, das Erdreich ausgebaggert und entsorgt. Die Bergung des Lkw, dauerte bis gegen 12.30 Uhr. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 EUR.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden. Am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr fuhr eine 48jährige Autofahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Wernfeld und musste verkehrsbedingt an der Mainstraße anhalten. Eine hinter ihr fahrende 25jährige Fahrzeugführerin hatte nicht den nötigen Abstand und fuhr auf den vor ihr haltenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Polizei Gemünden