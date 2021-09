Holzstoß in Laudenbach angezündet

Am Mittwochnachmittag vernichtete ein 85-jähriger in der Heldstraße auf einem Gartengrundstück mit einem Gasbrenner Unkraut. Er verließ dann das Grundstück, jedoch wurde aus dem minimalen Glutnest, das am Brennholzstapel unbemerkt entstanden ist, ein Vollbrand, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,- Euro.

Cityroller in Zellingen gestohlen

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr stellte die 9-jährige Geschädigte ihren City-Roller vor einem Lebensmittelgeschäft in der Würzburger Straße ab. Während die Großmutter beim Einkaufen war und sie sich zum Spielen entfernte, wurde der schwarze City-Roller entwendet. Der Beuteschaden beträgt 100,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt