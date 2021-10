Holzstapel in Obernburg in Flammen - Kripo sucht Zeugen

Die Polizei und Feuerwehr rückten gegen 13 Uhr zu einer Brandörtlichkeit an einem Feldweg am Obernburger Stadtwald aus. Rund 20 Ster Holz standen in Flammen und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe. Nach ersten Erkenntnissen lag der Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes deutlich vor dessen Entdeckung.

Die Kripo bittet daher Personen, die im Vorfeld des Feuers, eventuell schon in der vorausgegangenen Nacht, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandörtlichkeit gemacht haben oder gar Personen in deren Umfeld gesehen haben, ihre Feststellungen unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.