Holzstapel in Obernau angezündet

Offensichtlich gleiche Personen zündeten einige hundert Meter weiter in der Brucknerstraße außerdem eine Böschung an. Bei der Tatbestandsaufnahme verfestigte sich der Verdacht auf Benutzung eines Brandbeschleunigers. Die Brände konnten innerhalb kürzester Zeit von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Fahndung verlief negativ, die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, welche zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben. Meldungen erbeten unter TelNr. 06021/857-2230.

Fahrradsturz nach Reifenplatzer

Am Donnerstag um 15:20 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Mountainbike die Hertzstraße in Richtung Ohmstraße. An der Einmündung zum Millerweg wollte er nach links abbiegen und kam hierbei zu Fall. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeistreife ein luftleerer Vorderreifen festgestellt. Der Radfahrer kam mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg. Am MTB entstanden etwa 50 Euro Sachschaden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 41-Jähriger befuhr am Donnerstag um 16:21 Uhr den Wittelsbacherring und wurde von einer Streife zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei zeigten sich drogentypische Auffälligkeiten. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Autoschlüssel des VW sichergestellt und durch einen Arzt auf der Wache eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Deutlichen Alkoholgeruch stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 48-Jährigen am Donnerstag um 21:54 Uhr in der Goldbacher Straße fest, der mit seinem Pkw KIA unterwegs war. Ein Alcotest ergab einen bWert von deutlich über 1,1 Promille, so dass die Weiterfahrt beendet und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurden Autoschlüssel und Führerschein sichergestellt.

Betäubungsmittelverstoß

Am Donnerstag sollte ein junger Mann auf der Glattbacher Überfahrt einer Kontrolle unterzogen werden. Er flüchtete jedoch entlang der Bahngleise in Richtung Kolbornstraße und hatte nicht mit der Sprintstärke der Streifenbesatzung gerechnet. Nach einigen hundert Meter konnte er eingeholt und angehalten werden. Bei der Nachschau durch einen Diensthundeführer konnte der Rauschgifthund zwei Tütchen mit etwa 7 Gramm Amfetamin aufstöbern, welches zum Zwecke der Einziehung sichergestellt wurde. Anzeige wird erstattet.

Ladendieb erwischt

Ein 34-jähriger, einschlägig vorbelasteter Mann, hat am Donnerstag um 12:20 Uhr in einem Markt in der Horchstraße eine Playstation VR-Brille mit Spiel an sich genommen und das Geschäft verlassen. Von einem Zeugen wurde er anschließend beobachtet, wie er die Verpackung öffnete und die angebrachte Sicherung zerschnitt.

Die alarmierte Polizei stellte das Diebesgut sicher, Anzeige folgt.

Kollision zwischen Lkw und Radfahrer in Goldbach

Am Donnerstag um 17:00 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg auf der B 26 in Richtung Aschaffenburg auf der linken Seite. Zur gleichen Zeit wollte ein 37-Jähriger mit seinem Lkw VW von der A 3, aus FR Frankfurt kommend, auf die B 26 in Richtung Goldbach einbiegen. Der Radfahrer fuhr vom Gehweg auf die Fahrbahn, was der Lkw-Fahrer nicht bemerkte. Die Fahrzeuge stießen zusammen, worauf der 25-Jährige auf die Straße stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Fahrzeug in Goldbach angefahren und abgehauen

Seinen Pkw VW stelle ein 26-Jähriger am Donnerstag um 16:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Marktes in der Aschaffenburger Straße ab. Als er nach 45 Minuten zurückkam, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein türkisfarbener Kastenwagen mit Aufschrift „Hundesalon!“ und Hundebildern auf der Seite, einen Streifschaden am linken Kotflügel verursacht hatte. Der Verursache beging Unfallflucht und hinterließ einen Fremdschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021/857-2230 entgegen.

Beim Jointrauchen in Mainaschaff erwischt

Am Donnerstag um 16:20 Uhr kam in der Rosenstraße einer Polizeistreife ein 33-jähriger Fußgänger entgegen, der beim Erblicken der Ordnungshüter die Jointreste fallen ließ. Nach erfolgter Identitätsüberprüfung auf der Dienststelle wurde der Mann entlassen, Anzeige folgt.

