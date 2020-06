Holzplatte wird in Kahl gegen Taxi geschleudert - Verursacher flüchtet

Vor ihr befand sich ein Abschleppfahrzeug mit Anhänger, auf diesem befand sich einem gelber Pkw. Kurz vor der A45, Anschlußstelle Alzenau-Nord, Fahrtrichtung Aschaffenburg, verlor das bislang unbekannte Fahrzeuggespann eine Holzplatte. Diese wurde gegen das Taxi geschleudert. Der bislang unbekannte Fahrer des Abschleppfahrzeugs entfernte sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 100 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Marihuana sichergestellt: Kahl

Im Rahmen einer Kontrolle stellten Zivilbeamte der Polizeiinspektion Alzenau bei einer Personengruppe auf dem Campingplatz Kahl, am Donnerstagnachmittag, eine Kleinmenge Marihuana sicher. Den Besitzer erwartet nun ein Anzeigen nach dem BtMG.

Farbschmierereien / versuchter Baucontaineraufbruch: Schöllkrippen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwei Baucontainer im Neubaugebiet / Laudenbacher Straße. Des Weiteren versuchte er diese aufzubrechen. Bereits am 19.06. wurde eine Baumaschine mit blauer Farbe beschmiert. Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle des Neubaugebiets festgestellt? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Einbruch in Friseursalon in Alzenau

Die Tageseinnahmen wurden bei einem Einbruch in einen Friseursalon, in der Emmy-Noether-Straße, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch einen oder mehrere unbekannte Täter(innen) entwendet. Es entstand bei dem Einbruch ein Gesamtschaden von circa 500 Euro. Der Beuteschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Bei Montagearbeiten abgestürzt: Schöllkrippen / Hofstädten

Bei der Montage einer Markise verletzte sich ein 44-jähriger Fensterbauer am Donnerstagmorgen schwer. Für die Arbeiten befand er sich in circa zwei Meter Höhe auf einem Glasdach. Plötzlich brach ein Teil des Daches ab und er zog sich eine tiefe Schnittwunde am Bein zu. Der Arbeiter verlor hierdurch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Durch den Sturz und den Schnitt verletzte er sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mehrere Verstöße im Naturschutzgebiet Hahnenkammsee: Mömbris / Brücken

Leider mussten Polizeibeamte der PI Alzenau in den vergangenen Tagen wiederholt mehreren Personen einen Platzverweis aus dem Naturschutzgebiet Hahnenkammsee aussprechen. Trotz Beschilderung und Hinweistafeln befanden sich die Personen im gesperrten Uferbereich des Hahnenkammsees. Diese erwartet nun eine Anzeige nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz.

Polizei Alzenau/ienc