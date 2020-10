Holzplatte auf der Straße beschädigt mehrere Autos bei Stockstadt

Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich eine nicht gesicherte Holzplatte verloren. Die auf der Fahrbahn liegende Platte wurde durch mehrere nachfolgende Fahrzeugführer überfahren, angestoßen und zum Teil aufgeschleudert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 2300 Euro. Verletzt wurde niemand,alle Fahrzeuge noch fahrbereit. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnten die Fahrzeugführer ihre Fahrt fortsetzen, vom Verursacher fehlt jede Spur.

Unfall in Waldaschaff

In den frühen Abendstunden kam aus auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Unfallzweier Pkw. Eine 42-Jährige Fahrerin eines Golfsbefuhr den mittleren Fahrstreifender dreispurig ausgebauten Autobahn und geriet wohl aus Unachtsamkeit nach links und touchierte mit ihrem Fahrzeug den Mercedes einer 59-jährigen aus dem Kreis Friedberg. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden von insgesamt 3200 Euro.

Gespann überladen - Weiterfahrt unterbunden

Mit deutlich überladenem Gespann war ein 42-jähriger Verkehrsteilnehmersamstagmorgenseiner Streife der Verkehrspolizei aufgefallen. Nach Wägung am Dienstsitz,konnte festgestellt werden, dass der hinter dem Sprinter mitgeführte Anhänger allein bereits um 68% überladen war. Im Ganzen wies das Gespann eine Masse von knapp 10 Tonnen auf, bei einer zulässigen Gesamtmasse des Zuges von 6300kg. Mit überschrittenen Achslasten und der deutlich überschrittenen Masse wurde das Gespann an der Weiterfahrt gehindert. Der Fahrer konnte die Fahrt fortsetzen, nachdem die Ladung auf ein weiteres,angefordertes Fahrzeug umgeladen wurde.

Gespann ohne Fahrerlaubnis geführt

In der Nacht vom Freitag auf Samstag fiel der Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion ein Ford mit Anhänger auf. Bei erfolgter Kontrolle konnten in dem mit neun Sitzen ausgestatteten Fahrzeug, 12 Fahrgäste angetroffen werden. Darüber hinaus zeigte der 51-Jährige Verkehrsteilnehmer den Führerschein der Klasse B vor, welcher ihm jedoch das Führen des Anhängers hinter dem Zugfahrzeug, als auch den Transport von 12 Mitfahrern nicht zugestand. Anzeige wegen des Fahrensohne Fahrerlaubnis folgt. Die Weiterfahrt wurde ohne Anhänger fortgesetzt und die drei im Übermaß transportierten Insassen mussten sich selbstständig um eine andere Mitfahrgelegenheit kümmern.

