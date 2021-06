Holzpfosten durchbricht Windschutzscheibe und verletzt Fahrer im Gesicht

Der Mann war mit seinem Wagen auf der Ortsverbindung von Wörth in Richtung Obernburg unterwegs. Hier wollte er nach links in einen Seitenweg abbiegen, wo er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen ein Holzgeländer stieß.

Ein Holzpfosten des Geländers durchbrach hierbei die Windschutzscheibe im Bereich des Fahrersichtfeldes und traf den Fahrzeugführer im Gesicht. Dieser erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Mofa zu schnell in Wörth

Wörth a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 01.06.21 wurde gegen 20:50 Uhr in Wörth a.Main ein 17 jähriger Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich um ein Kleinkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der Fahrzeugführer war jedoch nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung, welche ihn zum Fahren eines Mofas mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h berechtigte. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Autofahrer übersieht Mofafahrer oin Obernburg

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 01.06.21 befuhr ein 36 jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die B469 und wollte an der Abfahrt Obernburg Mitte in die St2308 einfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten, die St2308 befahrenden, 64 jährigen Mofafahrer, und touchierte diesen. Dieser stürzte und trug mehrere Schürfwunden davon. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Kranteile von Elsenfelder Baustellengelände gestohlen

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg Von 28.05, 15:30 Uhr bis 29.05, 07:30 Uhr entwendete ein bis dato unbekannter Täter auf einem Baustellengelände in der Dammsfeldstraße die elektronische Kransteuerung eines dort aufgestellten Baustellenkrans. Weiterhin wurden ein Steuerkabel abgeschnitten und weitere elektronische Bauteile des Krans gestohlen. Auf seinem weiteren Beutezug eignete sich der Täter bzw. die Täter noch einen Baustromverteilerkasten sowie zwei Kabeltrommeln an. Der Beuteschaden liegt bei ca. 5000 EUR. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht! Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0