Holzpalette fällt auf A3 bei Aschaffenburg

Die Autobahnpolizei wurde am Montag gegen 14:30 Uhr auf die A3 in Richtung Frankfurt am Main gerufen. Ein Anrufer teilte mit, dass ein Lastwagen (laut ersten Zeugenaussagen ein blauer Laster mit Anhänger) auf Höhe Aschaffenburg während der Fahrt mindestens eine Holzpalette verloren hätte, die sich jetzt auf der Fahrbahn befinden würde. Ein Auto sei bereits durch diese Palette beschädigt worden. Die eingesetzten Beamten konnten zwar einen weiteren Wagen eines 30-Jährigen feststellen, der durch das überfahren des herumliegenden Holzes beschädigt wurde (Sachschaden 250 Euro), allerdings waren der Verlierer der Holzpalette und auch das im Notruf beschriebene geschädigte Auto nicht mehr aufzufinden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Laster verursacht Verkehrsunfall auf der Rastanlage Spessart

Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer fuhr am Montag, gegen 16:15 Uhr, mit seinem Fahrzeug die Rastanlage Spessart an der Autobahn A3. Beim Einparken auf einem Laster-Stellplatz, touchierte er einen dort geparkten Lastwagen eines 61-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 1500 Euro. Verletzt wurde hier niemand.

Beim Tanken hinter Auto uriniert

Es könnten die plätschernden Geräusche bei der Betankung seines Autos, oder auch der Zeitdruck gewesen sein, die am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Rastanlage Spessart an der Autobahn A3, einen 79-jährigen Mann animierten, hinter sein Fahrzeug zu urinieren. Aufgefallen war das Spektakel, als Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach die Rastanlage betraten. Zunächst war ungewöhnlich, dass der betagte Herr nur mit einer knappen weißen Sporthose bekleidet an der Zapfsäule stand. Ihn störte es wohl nicht, dass an ihm direkt die anderen Besucher der Rastanlage vorbeifuhren. Er erkannte offensichtlich auch nicht, dass die Rastanlage sogar mehrere Möglichkeiten bietet, den eigenen menschlichen Tank wieder zu entleeren, sodass er die Betankungszeit seines Fahrzeuges nutzte, um hinter sein Auto zu urinieren. Seine Zeitersparnis zerstörten allerdings die Polizeibeamten wieder, da sie den Mann kontrollierten. Er durfte dabei auch ein saftiges Bußgeld entrichten. Bei der Weiterfahrt war somit dann nicht nur er selbst, sondern auch sein Geldbeutel erleichtert.

Mit der Fahrerkarte eines anderen unterwegs

Bei einer Kontrolle eines Lastwagens am Montagabend gegen 22:00 Uhr an der Autobahn A3 bei Waldaschaff, wurde durch die kontrollierenden Beamten festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer mit einer Fahrerkarte eines 65-Jährigen unterwegs war. Seine eigene Fahrerkarte, die sich eigentlich im Kontrollgerät des Lasters befinden sollte, lag in der Mittelkonsole. Bei der Auswertung beider Fahrerkarten wurden Lenkzeitverstöße von über 42 Stunden festgestellt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und die Fahrerkarte des 65-Jährigen sichergestellt. Jetzt ermitteln die für den Schwerlastverkehr zuständigen Spezialisten der Verkehrspolizei in dieser Sache. Den 48-jährigen Lastwagenfahrer erwartet jetzt eine hohe Geldstrafe.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach