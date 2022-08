Holzlager in Sailauf brennt ab

Komplett abgebrannt ist ein Holzlager in Sailauf am Dienstagmorgen. Kurz vor sechs Uhr wurde die Feuerwehr Sailauf oberhalb der Straße Am Geißenberg alarmiert. Auf einem Gartengrundstück war ein Holzlager in Brand gearetn. Das Feuer hatte auch auf danebenstehende Bäume übergegriffen. Es wurde auch ein Anhänger und ein gemauerter Grill in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr Sailauf wird noch Nachbarwehren unterstützt

Über 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Bei den Löschmaßnahmen wurde die Feurwehr Sailauf durch mehrere Nachbarwehren unterstützt. Insbesondere kamen mehrere Tanklöschfahrzeuge zum Transport des Löschwassers in den Außenbereich zum Einsatz. Schnell konnte die Feuerwehr eine weitere Brandausweitung verhindern. Aufwendig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Um an die letzten Glutnester zu kommen, musste der komplette Stapel auseinandergesetzt werden. Hierzu kam auch ein landwirtschaftlicher Frontlader zum Einsatz. Ein Feuerwehrmann erlitt Kreislaufprobleme. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe lagen am Dienstagmorgen keine Informationen vor.

Ralf Hettler