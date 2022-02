Holzhaus auf Hanauer Spielplatz brennt - Polizei ermittelt

Nach erster Schätzung beträgt der Schaden 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Trickdiebe stehlen entwenden Schmuck aus Wohnungen - Polizei sucht Zeugen

Maintal/Hochstadt/Bad Orb. (as) Die Beamten des Kommissariats 21 ermitteln derzeit wegen zwei Diebstählen aus Wohnungen. Zwei Männer hatten sich am Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, in Hochstadt unter dem Vorwand Mitarbeiter eines Dienstleisters zu sein, Zutritt zur der Wohnung in der Bernauer Straße in den einstelligen Hausnummern. Hierbei gab einer der 30 bis 35 Jahre alten Männer gegenüber der Wohnungsinhaberin an, nach den Wasserrohren in der Küche schauen zu müssen, während sein Mittäter aus dem Schlafzimmerschrank unbemerkt Schmuck entwendete. Im Anschluss begab sich einer der Diebe mit der Rentnerin in den Keller des Mehrfamilienwohnhauses, so dass sein Komplize unbemerkt mit der Beute in unbekannte Richtung entfernen konnte. Nach seinem Ablenkungsmanöver entfernte sich auch der Haupttäter.

Die Männer seien etwa 1,75 Meter groß und dick gewesen und hätten Bärte getragen.

Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Einer der Männer habe einen Laptop mitgeführt.

Ein weiterer ähnlich gelagerter Fall ereignete sich am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, in Bad Orb in der Burgstraße in den einstelligen Hausnummern. Unter einem Vorwand verschaffte sich ein etwa 50 Jahre alter, schlanker und 1,63 Meter großer Mann mit grauen nach hinten gekämmten Haaren in Handwerkerkleidung Zutritt in die Wohnung einer Seniorin und entwendete in einem günstigen Moment deren Portemonnaie vom Rollator. Auch er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, grundsätzlich niemanden in die Wohnung zu lassen und einen Ausweis zu verlangen. Rufen Sie bei der Polizei an, sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen!