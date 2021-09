Holzbohlen in Lohr entwendet

Die ca. 3,5 - 4,0 Meter langen Bretter lagen in einem Gartengrundstück im Heegweg. Der unbekannte Täter verschaffte sich unbefugt Zutritt zu dem Grundstück und entwendete hier die Bretter. Die Holzbohlen hatten einen Wert von ca. 400 Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09352/8741-30 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Lohr. Am Freitag, um 14.15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2315 zwischen Lohr am Main und Marktheidenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 86-Jähriger wollte mit seinem Mitsubishi, von der Rodenbacher Straße, nach links in Richtung Lohr am Main abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Lohr kommenden 37-jährigen Opelfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Aufprall drehte sich der Opel mehrfach und blieb ca. 60 Meter von der Unfallstelle entfernt liegen. Der Opelfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der ältere Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Betrunkener Autofahrer

Lohr. Am Freitagabend wurde eine Streife der Lohrer Polizei auf einen Seat aufmerksam. Da der Fahrzeugführer in Schlangenlinien fuhr, wurde der Pkw in der Partensteiner Straße angehalten. Ein freiwilliger Alkoholtest bei dem 56-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Alkoholwert von 1,12 Promille. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Krankenhaus in Lohr durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den alkoholisierten Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

vd/Polizei Lohr