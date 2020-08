Hoher Storchen-Besuch bei der Schimborner Feuerwehr

Jetzt hoffen die Wehrleute, dass die Tiere im nächsten Jahr wieder kommen – und sich richtig

einnisten auf dem Schlauchturm. Die Nisthilfe auf dem Turm wurde erst in diesem Jahr installiert, sagt

Kommandant Benjamin Weidinger: »Da das nach der Brutzeit passiert ist, hatten wir gar nicht damit gerechnet, in diesem Jahr noch Besuch zu bekommen.« Er vermutet, dass die Vögel am Samstag und Sonntag nur

gerastet haben, um dann weiter in Richtung Süden zu fliegen. Tatsächlich schaute schon im vergangenen Jahr, während der Kerb, ein Storch in Schimborn vorbei und ließ sich kurzzeitig auf dem Turmdach nieder. Es sei dann gescherzt worden, dass man doch ein Nest dort anbringen könnte. Die Wehr packte die Gelegenheit beim Schopfe, denn

2020 sollte ihr Schlauchturm saniert werden. »Wir haben das eine mit dem anderen verbunden, die Gemeinde hat die Nisthilfe genehmigt und gekauft«, so der Kommandant.

Die Feuerwehrleute hoffen, dass die Störche ihr Angebot annehmen – wahrgenommen haben sie die neue Nistmöglichkeit jedenfalls schon einmal. »Wenn es klappt, wäre das der Knaller«, meint Weidinger.

Nina Lenhardt