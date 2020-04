Hoher Schaden nach Wildunfall bei Karsbach

Auf Höhe von Karsbach querte ein Rehbock die Fahrbahn. Dieser wurde vom Pkw VW der 56-Jährigen erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Mittwochmittag wurde gegen 13:25 Uhr aufsteigender Rauch und Feuer am Waldrand an der Bahnbrücke Schonderfeld wahrgenommen. Der Brand in diesem Waldstück war vermutlich unmittelbar zuvor ausgebrochen, da vorerst etwa 40 qm des Waldstückes in Brand steckten. Die Feuerwehren aus Gräfendorf, Schonderfeld, Seifriedsburg und Gemünden waren mit 62 Einsatzkräften vor Ort und hatten den Brand gegen 16:00 Uhr unter Kontrolle. Der Schaden in dem betroffenen Waldstück (etwa 50 x 80 m) wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Staatsstraße zwischen Schonderfeld und Wolfsmünster für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Brandursache ist bislang unklar.

vd/Polizei Gemünden