Hoher Schaden nach Unfall in Obernau

Kurz vor 16 Uhr hielt eine 18-jährige Opel-Fahrerin an einer Ampelkreuzung an. Ein Nachfolgender, 19-Jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Opel.

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Opel seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, musste der VW abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler