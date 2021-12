Hoher Schaden nach Unfall in Mosbach

Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit dem MAN-Bus die Waldsteige. An der Abzweigung zur Zwingenburgstraße bog der Fahrer mit seinem Gefährt nach links ab. Hierbei übersah er vermutlich den bevorrechtigte und von links herannahenden Audi A6 eines 38-Jährigen. Das Auto und der Bus prallten zusammen. Der Audi wurde so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste.

Gegen Zaun gefahren

Mosbach. Innerhalb der letzte sieben Tage beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Metallzaun in Mosbach. Den Unfallspuren zufolge muss ein Fahrzeug im Höhenweg von der Straße abgekommen und anschließend gegen den Zaun des Gartengrundstücks geprallt sein. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr daraufhin davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen. Auf Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro bliebt eine Mercedes Fahrerin sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Samstag zwischen 12.30 Uhr und 17.30 Uhr gegen das Auto gefahren ist. Die Frau hatte den Mercedes auf dem Parkplatz eines Indoor-Spielplatzes in der Straßen Kilgensmühle in Buchen abgestellt. In diesem Zeitraum wurde dieser von einer unbekannten Person beim Ein- oder Ausparken an der Stoßstange hinten links beschädigt. Die Polizei Buchen versucht nun herauszufinden, wer für den Schaden verantwortlich ist. Im Zusammenhang mit dem Unfall wird auch ein Mann gesucht, der seinen dunklen Mercedes gegenüberliegend geparkte hatte und plötzlich rasch wegfuhr.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

vd/Polizei Heilbronn