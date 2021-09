Hoher Schaden nach Unfall in Kreuzwertheim

Der 26-jährige Fahrer eines BMW befuhr gegen 10:30 Uhr die Staatsstraße 2315 von Hasloch in Richtung Kreuzwertheim. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter und übersah dabei einen entgegenkommenden Citroen C5, so dass sich die drei Fahrzeuge für kurze Zeit nebeneinander befanden. Der Citroen-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver eine Frontalkollision verhindern, aber es kam zu einer seitlichen Berührung von BMW und Sprinter. Verletzt wurde niemand. Am Citroen entstand kein Schaden.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld. Möglicherweise war ein Fahrradfahrer der Verursacher für einen Schaden an einem geparkten Auto. Am Mittwoch, von 07:00 bis 18:00 Uhr, stand ein grauer Seat Leon auf dem Parkplatz in der Heckerstraße. In dieser Zeit wurde der Wagen an der Fahrertür beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld