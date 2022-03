Hoher Schaden nach Unfall in Gemünden

Gegen 07:00 Uhr wollte der 39-jährige Fahrer eines Sattelschleppers von der Frankfurter Straße in Richtung Häfnergasse einbiegen. Hierbei blieb er mit dem Auflieger beim Ausscheren mit der rechten, hinteren Seite an der linken Seite eines ordnungsgemäß geparkten BMW hängen.

Am Lkw entstand geringer Sachschaden, am BMW wurde die gesamte linke Seite verkratzt und teilweise aufgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Sachbeschädigungen am Rosengarten – Polizei sucht Zeugen

Gemünden. Bislang unbekannte Täter randalierten im Zeitraum vom Rosenmontag bis Faschingsdienstag am sog. „Rosengarten", welcher sich direkt am Radweg an der Werm befindet.

Dabei wurde ein Abfalleimer aus der Verankerung gerissen und die Halterung eines Hinweisschildes beschädigt. Außerdem fehlen ein Kruzifix mit Holzumrandung, sowie eine Grablaterne; das Kreuz mit Korpus wurde aus dem Sockel getreten und offensichtlich in die nahe Wern geworfen. Aufgrund der überall verstreuten Schnapsfläschchen wird von einer aus dem Ruder gelaufenen Faschingsfeier ausgegangen.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 600 Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden