Hoher Schaden nach Unfall bei Weilbach

Eine dahinter fahrende Hyundai-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der Mercedesfahrer wurde dabei leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Widerruf - Doch kein Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Stadtprozelten. Mit dem Pressebericht vom 01.09.2021 wurde ein Geldbörsendiebstahl aus einem unverschlossenen Wohnmobil gemeldet. Einen Tag später jedoch teilte der Geschädigte der Polizeiinspektion Miltenberg mit, dass er seinen Geldbeutel „verlegt" hatte und diesen nun wieder aufgefunden hatte.

Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Unfall und flüchtet

Faulbach. Am Mittwoch, kurz nach 12:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Müllfahrzeuges die Kreisstraße MIL 37 von Faulbach in Richtung Neuenbuch. Kurz vor einer Linkskurve kam ihm ein Kleintransporter entgegen, welcher auf die Gegenfahrspur geriet. Der Fahrer des Müllfahrzeuges konnte gerade noch geistesgegenwärtig nach rechts ausweichen und schrammte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanken. Der Fahrer des Kleintransportes, ein 3,5 Tonner mit blauem Planaufbau, fuhr unbeeindruckt und ohne anzuhalten in Richtung Faulbach weiter. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mindestens 700 Euro.