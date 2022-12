Hoher Schaden nach Unfall bei der Ebertbrücke

Verkehrsunfall an der Aschaffenburger Ebertbrücke.

Kurz vor 13 Uhr wollte ein 40-jähriger BMW-Fahrer von der Schillerstraße kommend nach links in Richtung Hanauer Straße abbiegen. Zeitgleich war ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer von der Ebertbrücke kommend in Richtung Damm unterwegs. Der Mercedes prallte in die Seite des BMW, der sich daraufhin um 180 Grad drehte und auf einer Verkehrsinsel landete.

Einer der beiden Fahrzeugführer war vermutlich bei Rot in die Kreuzung eingefahren, der genaue Unfallhergang muss jedoch noch geklärt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg (06021-8570) in Verbindung zu setzen.

Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, eine Mitfahrerin im BMW erlitt leichte Verletzungen. Sie musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Ralf Hettler