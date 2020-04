Hoher Schaden nach Unfall auf der A3 bei Waldaschaff

Gegen 16.45 Uhr war die Fahrerin eines Mercedes auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach/Waldaschaff wechselte sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei vermutlich einen BMW, der auf dem linken Fahrstreifen heranfuhr. Dieser prallte in das Heck des Mercedes. Hierbei entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Mercedes konnte die Fahrt bis zur nächsten Anschlussstelle eigenständig fortsetzen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen vorbeifließen. Nach rund einer Stunde war dann wieder freie Fahrt möglich.

Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren.

rah