Hoher Schaden nach Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg

Gegen 6.45 Uhr war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost prallte er mit großer Wucht in das Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Nissan. Durch den Zusammenstoß verlor der 58-jährige Nissan-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches über alle drei Fahrstreifen schleuderte, in die Mittelabtrennung prallte und anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Mercedes streifte noch die Außenleitplanke, bevor er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Glück im Unglück hatten der Nissan-Fahrer und die drei Insassen des Mercedes. Sie kamen unverletzt davon. Der Nissan wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Der Mercedes wurde massivst beschädigt. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der ständigen Wache und des Löschzugs Damm im Einsatz. Auch das THW half bei den Rettungsarbeiten. Die Fahrbahn musste für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler