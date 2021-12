Hoher Schaden bei Unfall in Hösbach - Staatsstraße 2307 komplett gesperrt

Gegen 11.30 Uhr war der 71-jährige Fahrer eines VW Polo am Feldkahler Berg von Hösbach kommend in Richtung Schimborn unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Er streifte einen entgegenkommenden Hyundai. Ein weiterer Autofahrer versuchte mit seinem Peugeot noch auszuweichen. Der Peugeot wurde durch den Polo-Fahrer an der Beifahrerseite touchiert. Anschließend prallte der VW Polo in die Außenleitplanke. Einer weiteren entgegenkommenden Golf-Fahrerin gelang es, eine Kollision zu vermeiden. Nach gut 100 Metern kam der Polo schließlich zum Stehen. Alle beteiligten Fahrzeuginsassen kamen unverletzt davon. Der Polo-Fahrer wurde durch eine Notärztin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingewiesen. Ersten Erkenntnissen zur Folge blieb er ebenfalls unverletzt.

Die Feuerwehr Hösbach war im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrbahn zu reinigen. Während der Hyundai-Fahrer weiterfahren konnte, entstand am Peugeot und am Volkswagen ein Totalschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf weit über zehntausend Euro. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die Staatsstraße 2307 für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler