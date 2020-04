Hoher Schaden bei Unfall in Elsenfeld

Ein Elsenfelder hatte hier wegen Gegenverkehrs seien Pkw nach rechts gelenkt und dabei einen geparkten Pkw gestreift, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Dem Unfallverursacher war wegen der noch tiefstehendenden Sonne die Sicht eingeschränkt, weshalb er den geparkten Pkw zu spät erkannte. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Alkoholisierter Mofafahrer in Wörth

Einen alkoholisierten Mofafahrer haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag Abend kurz vor 24.00 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der Klingenberger war von zuhause an den Main gefahren, um noch frische Luft zu swchnappen. Auf Grund seiner Alkoholisierung hätte er dies besser sein lassen sollen. Ein Test am Alcomaten ergab 0,84 Promille. Den Alkoholsünder erwartet nun unter anderem eine saftige Geldbuße.

Spiegel in Kleinwallstadt abgefahren

Eine Unfallflucht ist am Dienstag bei der Polizeiinspektion Obernburg angezeigt worden.

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer ist hier in der Nacht von Montag auf Dienstag, bis ca. 12.30 Uhr, in der Sulzbacher Straße an einem geparkten blauen VW Golf hängen geblieben. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten VWs beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

vd/Polizei Obernburg