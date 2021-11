Hoher Sachschaden nach Unfall in Haibach

Eine 80-jährige Mazda-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden Autofahrers. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Ampel grün. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge dann, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro verursacht wurde. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 79-jährige Unfallgegner wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Haibach regelte mit insgesamt zehn Einsatzkräften den Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme.

Schulwand mit Farbe beschmiert

Obernau. Zwischen Freitag und Montag verunreinigten bislang unbekannte Täter ein Schulgebäude im Stadtteil Obernau mit Farbe. Die Vandalen brachten dort an einer Gebäudewand mehrere Kritzeleien an. Hierdurch wurde ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro verursacht.

Unbekannter Täter zersticht vier Autoreifen

Damm. Ein 32-jähriger VW-Fahrer musste am Montagmittag feststellen, dass alle vier Reifen seines VW Polo zerstochen wurden. Er hatte das Auto am Abend zuvor, am 21.11.2021 gegen 23 Uhr, in der Uhlandstraße abgestellt. Hinweise auf den Täter sind bislang nicht vorhanden.

