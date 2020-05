Hoher Sachschaden nach Unfall bei Mainaschaff

Kurz vor 18.30 Uhr hatte eine Saab-Fahrerin, die auf der Straße in Richtung Autobahn unterwegs war, technische Probleme. Sie schaltete ihr Warnblinklicht ein und wollte am rechten Fahrbahnrand anhalten. Zeitgleich war eine 27-jährige mit einem Audi R8 in gleicher Richtung unterwegs und erkannte die Situation vermutlich zu spät. Der Audi prallte in das linke Heck des Saab, touchierte die Mittelleitplanke und kam nach rund 200 Metern zum Stehen.

Die Insassen beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Mainaschaff und Aschaffenburg sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Der Saab hat nur noch Schrottwert und auch am Audi entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ralf Hettler