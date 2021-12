Hoher Sachschaden nach Unfall auf der A45

Gegen 19.30 Uhr war ein 21-jähriger Skoda-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Gießen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in das Heck eines Nissan prallte. Daraufhin verlor dessen Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Der Skoda drehte sich um 180 Grad und landete auf dem Standstreifen.

Nach der Kollision hielt eine Opel-Fahrerin ihr Fahrzeug kurz nach der Unfallstelle an, um erste Hilfe zu leisten. Kurz darauf krachte der Fahrer eines Mercedes unmittelbar nach der ersten Unfallstelle in das Heck eines weiteren Opel und anschließend in den auf dem Standstreifen stehenden Opel der Frau.

Glück im Unglück hatten die Insassen aller beteiligten Fahrzeuge. Lediglich der Fahrer des Astras, in den der Mercades-Fahrer krachte, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle weiteren Beteiligten bedurften keiner weiteren Behandlung.

Die Feuerwehren aus Hörstein und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle ab.

An allen Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich im fünfstelligen Bereich. Die Autobahn war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler