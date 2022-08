Hoher Sachschaden nach missachteter Vorfahrt in Marktheidenfeld

10.000 € Sachschaden ist die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Montagmorgen. Gegen 06:20 Uhr befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Citroen C 1 die Montfortstraße und wollte nach links in die Baumhofstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Seat Ibiza, dessen 44-jährige Fahrerin die Baumhofstraße befuhr. Die Frau wollte noch nach links ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. An beiden Autos entstanden massive Schäden im Frontbereich, weshalb sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld / lady