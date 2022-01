Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Aschaffenburg

Durch den Aufprall verletzte sich die 18-Jährige leicht am Kopf. Neben einer blutenden Lippe klagte sie außerdem über Kopfschmerzen. Das Fahrzeug der jungen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf 18.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Am Montagvormittag kam es auf der Hanauer Straße stadteinwärts, kurz nach Ortseingang, zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer übersah beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen eine parallelfahrende Opel-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß dreht sich der Pkw und wurde vom Lkw einige Meter quer über die Fahrbahn geschoben. Die Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen beide unverletzt. Der Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert.

Sachbeschädigung an Kleintransporter in Parkhaus

Über das vergangene Wochenende hinweg, wurde ein Mercedes Kleintransporter im Parkhaus am Hauptbahnhof von einem unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf der zweiten Parkebene abgestellt. Der Täter hatte beide Seitenspiegel abgerissen und so einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht.

Ladendiebstahl in Kaufhaus

Am Montagmittag, gegen 13:45 Uhr, konnte ein Angestellter eines Kaufhauses in der City Galerie einen Ladendieb auf frischer Tat erwischen. Der 38-jährige Dieb steckte zwei Flaschen Herrenparfum in eine mitgebrachte Plastiktüte und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Zeuge verfolgte den Dieb bis in die Bodelschwinghstraße, wo letzterer schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg angehalten wurde. Die gestohlenen Waren im Wert von fast 150 Euro wurden anschließend wieder an das Kaufhaus übergeben.

Unbekannter Täter zerkratzt Kleintransporter in Mainaschaff

Mainaschaff. Zwischen Donnerstag- und Montagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein in der Bahnhofstraße am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Insgesamt wurden fünf Kratzer auf der Beifahrerseite zugefügt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Möglicherweise hatte es der Täter gezielt auf dieses Fahrzeug abgesehen. Bereits Ende Dezember wurde das Fahrzeug des Sohnes des Fahrzeughalters an selber Adresse beschädigt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werde gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg