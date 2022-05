Hoher Sachschaden an geparktem Auto in Aschaffenburg verursacht - Verursacher unbekannt

Das Auto wurde in der Augasse über das Wochenende abgestellt. Bei der Rückkehr am Sonntag, gegen 14:00 Uhr war der vordere linke Stoßfänger verzogen und verkratzt sowie der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500, - Euro. Ein Verursacher hat sich bislang nicht um die Schadensregulierung gekümmert, weshalb Zeugen gesucht werden, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Fußgänger mit Hund verursacht Sturz einer Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Am Sonntagvormittag, gegen 10:50 Uhr kam es auf dem Radweg unterhalb der Mainwiesen zu einem Verkehrsunfall. Als eine Radfahrerin einen Mann passierte, der auf einer Parkbank saß, lief der zu ihm gehörende unangeleinte Hund auf den Radweg, weshalb die Radfahrerin ausweichen musste und zu Sturz kam. Hierbei erlitt sie Hautabschürfungen am Arm und Schläfe und trug glücklicherweise einen Fahrradhelm. Am Fahrrad entstanden leichte Kratzer.

Der Hund ist schwarz und mittelgroß, vermutlich ein Labrador. Das Herrchen des Hundes entfernte sich jedoch ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ladendiebin überlegt es sich anders und lässt Diebesgut zurück

Am verkaufsoffenen Sonntag wurde durch einen Ladendetektiv in der City-Galerie beobachtet, wie eine 16-Jährige Schülerin Bekleidung in eine Umkleidekabine brachte und diese in ihren Rucksack legte. Anschließend begab sie sich zur Rolltreppe und entschied sich offensichtlich um und legte das vermeintliche Diebesgut im Wert von 300, - Euro wieder in einer anderen Umkleidekabine ab. Die Etiketten waren hier bereits entfernt. Die Schülerin wurde im Anschluss in die Obhut der Eltern übergeben.

Illegal geangelt - Anzeige wegen Fischwilderei

Ein nächtlicher Angelausflug zweier Männer im Alter von 41 und 23 Jahren endete mit einer Strafanzeige wegen Fischwilderei. Die beiden angelten im Waldsee des Schweinheimer Waldes und missachteten die dortigen Verbotsschilder, weshalb nun ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurde.

Kreis Aschaffenburg

Obstbäume und Leitpfosten bei Unfall beschädigt

Johannesberg/Breunsberg. Am Sonntag gegen 14:15 Uhr kam es auf der Strecke von Breunsberg kommend in Richtung Daxberg zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger verlor nach einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit zwei Obstbäumen und touchierte einen Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Eigentümer der Obstbäume muss noch ausfindig gemacht werden um eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat beobachtet - Zeugen gesucht

Kleinostheim. Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr konnte am Skaterplatz in der Kirchstraße eine männliche Person beobachtet werden, die mit einer großen schwarzen Spraydose neue Graffitis sprühte. Es soll sich hier um einen Jugendlichen, ca. 16 Jahre alt gehandelt haben. Der junge Mann konnte sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei entfernen. Die Polizei Aschaffenburg sucht nun nach Zeugen, die am Nachmittag einen Jugendlichen, bekleidet mit hellblauer Jeans und dunkelblauen Pulli mit Basecap beobachtet haben.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lady