Hofstetten: Spiegelklatscher - Fahrer eines Kleinbusses flüchtete

Kurz vor Hofstetten kam ihm ein Kleinbus entgegen. Seinen Angaben zufolge fuhr dieser nicht äußerst rechts, weshalb es zur Spiegelberührung beider Fahrzeuge kam.

Der Fahrer des Kleintransporters hielt daraufhin auf einem Parkplatz in der Nähe der Unfallstelle an. Der Fahrer des Kleinbusses (Farbe Taxi-gelb) fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Verkehrsteilnehmer hinter dem Kleintransporter, welche den „Spiegelklatscher" beobachtet haben müssten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese , sich unter Tel. 09351/97410, zu melden.

mkl/Polizei Gemünden