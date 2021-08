Hofstetten: Rollerfahrer gestürzt - ins Krankenhaus

Nachdem der von Eichelsbach kommende Auto-Fahrer auf die Talstraße nach links in Richtung Elsenfeld abbiegen wollte und hierbei zu weit in den Einmundungsbereich einfuhr, musste der 21-jährige Rollerfahrer, der von Elsenfeld kommend in Richtung Hausen die Talstraße befuhr, eine Vollbremsung einleiten, um einen direkten Zusammenstoß mit dem anderen Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle und kam zu Sturz. Durch den Sturz erlitt der Zweiradfahrer leichte Schmerzen am Arm. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Erlenbach verbracht.

Flucht nach Zusammenstoß mit geparktem Wagen

Elsenfeld. In der Königsberger Straße in Elsenfeld ist es am Montag zwischen 8 und 17.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und einem geparkten Dacia gekommen. Hierdurch entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250 Euro.