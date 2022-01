Hösbach: Sechs Autos in Schöllkrippener Straße beschädigt

An den Fahrzeugen wurde jeweils der Seitenspiegel beschädigt. An zwei weiteren Fahrzeugen in der Bahnstraße wurde zudem im gleichen Zeitraum neben den beschädigten Seitenspiegeln auch gegen die Fahrertür getreten, so dass Kratzer und Dellen entstanden sind. Insgesamt summiert sich der verursachte Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Unbekannter Täter klaut Autokennzeichen

Mainaschaff. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines Mercedes gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Privatparkplatz an der Halteradresse im Bussardweg geparkt. Täterhinweise sind bislang noch nicht vorhanden.