Hösbach: Nach Unfall auf blanker Felge weitergefahren

Nach eigenen Angaben bemerkte der Fahrer selbst nichts von seinem fehlenden Reifen und fuhr auf der blanken Felge weiter, sodass beim Kontakt mit dem Asphalt Funken entstanden. Teilweise wurde hierdurch auch die Fahrbahndecke auf seinem weiteren Weg beschädigt. Den Verkehrsunfall meldete der Verursacher nicht der Polizei. Nach der Mitteilung eines Zeugen konnte das Fahrzeug samt Fahrer anschließend auf dem Gelände einer Tankstelle im Industriegebiet von Hösbach durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg angetroffen und kontrolliert werden. Der 22-jährige Unfallverursacher wirkte dabei auf die Beamten alles andere als verkehrstüchtig. Der Fahrzeugführer räumte schließlich ein, zuvor Marihuana und Medikamente konsumiert zu haben. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Fußgängerin leicht verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr übersah ein 51-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einem Parkhaus in der Elisenstraße eine Fußgängerin und verletzte diese dabei leicht. Als der Autofahrer von der Ausfahrt des Parkhauses in den fließenden Verkehr einfahren wollte, kreuzte die 56-jährige Dame den Weg vor der Motorhaube und wurde folglich vom Fahrzeug am Bein touchiert. Durch den Kontakt mit dem Pkw stürzte sie zu Boden. Die Fußgängerin wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mofafahrer mit 1,4 Promille kontrolliert

Am Freitag gegen 02:50 Uhr wurde ein 40-jähriger Mofafahrer in der Würzburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war hierbei deutlich alkoholisiert. Den Polizeibeamten fielen besonders die verwaschene Aussprache und Gleichgewichtsstörungen des Fahrzeugführers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Weiterhin musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Mann von zwei unbekannten Tätern angegriffen

Am Donnerstag gegen 21 Uhr wurde ein 54-jähriger Fußgänger in der Würzburger Straße im Bereich des Hochschulgeländes durch zwei unbekannte Täter angegriffen. Nach kurzer Verfolgung des Opfers schlug einer der Täter dem Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und trat ihm in den Rippenbereich. Beide Täter ließen anschließend von ihrem Opfer ab und flüchteten. Das Motiv des Angriffs ist aktuell noch unklar. Der 54-Jährige erlitt Verletzungen in Form von Rötungen und Abschürfungen.

Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 28 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, schlank.

Der zweite Täter war etwa 26 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, kräftig. Beide Täter trugen schwarze Kleidung.