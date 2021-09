Einen glücklichen Ausgang hatte ein Verkehrsunfall am Freitagmorgen, gegen 7:30 Uhr in Hösbach. Ein Autofahrer befuhr eine kurze Strecke von circa 150 Meter von seinem Wohnanwesen, wobei der Sieben-jährige Sohn kurze Zeit neben das Auto rannte. Dabei stolperte er und stürzte gegen die rechte Fahrzeugseite. Der Vater hielt sofort an und kümmerte sich um seinen Filius. Ein vorsorglich hinzugezogener Rettungsdienst versorgte den Jungen vor Ort, der sich glücklicherweise nur eine Prellung und Schürfwunden zuzog. Während sich der erschrockene Vater um den Sohn kümmerte, rollte das Fahrzeug nach vorne weg und kollidierte mit einer Mauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Nach Rotlichtverstoß Verkehrsunfall verursacht

Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es an der Auffahrt zur Westtangente zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr ein Autofahrer die Darmstädter Straße stadteinwärts und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem kreuzenden Wagen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Sailauf. Starke Rauchentwicklung wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 15:52 Uhr an einer Sailaufer Firma mitgeteilt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und stellte als Ursache einen technischen Defekt an einem Transformator fest. Der Rauch wurde mithilfe eines Lüftungsventilators aus dem Gebäude befördert. Am Transformator entstand Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro. Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt.

xere/Polizei Aschaffenburg