Hösbach: Beim Rückwärtsfahren an der Tanke Motorradfahrerin übersehen - 40-Jährige verletzt

Während die 40-Jährige auf ihrem stehenden Motorrad der Marke Honda saß, wurde sie von einem Ford angefahren. Der 29-jährige Fahrer war rückwärts aus einer Parklücke gefahren und hatte die Frau übersehen. Sie fiel samt Zweirad zu Boden und verletzte sich leicht an der Schulter und am Knie. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht notwendig. Das Kraftrad wurde im vierstelligen Bereich beschädigt. Der Ford wies geringe Schäden am Heck auf.

Iveco mit Sprühfarbe beschmiert

Aschaffenburg-Damm. Ein unbekannter Täter beschmierte im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr einen Iveco. Das Fahrzeug war linksseitig im Niddaweg abgestellt und wurde auf der gehwegzugewandten Seite mit schwarzer Farbe besprüht. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden dem Fahrzeugbesitzer.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.





Schrauben in BMW-Reifen gedreht

Großostheim. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr machte sich ein unbekannter Täter an einem BMW zu schaffen, der in der Pflaumheimer Straße abgestellt war. Die unbekannte Person drehte zwei Schrauben in den rechten vorderen Reifen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg