Hösbach: Autofahrer landet in der Böschung

Auf der einspurigen Schmerlenbacher Straße zwischen Aschaffenburg und Winzenhohl überholte er in einem geraden Straßenabschnitt zwei vorausfahrende Pkw. Nach kurzem Einscheren wollte er noch ein drittes Fahrzeug (VW) über den Gegenfahrstreifen überholen. Hierbei geriet der 34-Jährige (nun im Kurvenberiech) mit seinem Auto ins Schleudern, touchierte den vorausfahrenden VW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Seat kam anschließend parallel zur Fahrbahn in der Böschung zum Stehen. Während des gesamten missglückten Überholvorgangs kam kein Gegenverkehr. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (Totalschaden). Der Schaden insgesamt wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

Kleintransporter wendet auf der Schönbornstraße - Motorradfahrer leicht verletzt

Damm. Am Sonntagabend um 19:17 Uhr kam es in der Schönbornstraße auf Höhe der beiden Tankstellen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleintransporters wollte von einer Tankstelle zur gegenüberliegenden fahren. Hierfür überquerte er verbotswidrig die Fahrbahn über die durchgezogene Linie welche beide Fahrtrichtungen voneinander trennt. Dabei übersah er offensichtlich einen aus Richtung Goldbach kommenden Motorradfahrer. Trotz Bremsung und eines versuchten Ausweichmanövers kollidierte der Motorradfahrer mit dem quer auf der Fahrbahn stehenden Kleintransporter und stürzte von seinem Kraftrad. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er nach Untersuchung zeitnah wieder entlassen werden konnte. Die Verletzungen beschränken sich glücklicherweise auf Prellungen in beiden Händen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Schönbornstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Aschaffenburg war ebenfalls im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern.

vd/Polizei Aschaffenburg