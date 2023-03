Hösbach: 38-Jähriger muss Geldstrafe bezahlen - Bekannter fährt trotz Fahrverbot zur Polizei

Gegen 23.30 Uhr wurde der 38-Jährige am Freitag mit seinem Renault auf der A3 bei Bessenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl besteht, der allerdings gegen Zahlung einer Geldstrafe von 700 Euro abgewendet werden kann. Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen und erhielt die Möglichkeit, das erforderliche Bargeld zu organisieren. Ein 26-jähriger Bekannter des Mannes erklärte sich bereit, mit dem Geld auf die Dienststelle der Verkehrspolizei zu kommen. Bei der Fahrt zur Dienststelle vergaß er jedoch einen nicht unwesentlichen Punkt, den die Beamten jedoch sofort bemerkten. Gegen den 26-Jährigen bestand ein aktuelles Fahrverbot – ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Die beiden Männer konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Die Rückfahrt nach Hause übernahm der Beifahrer des 26-Jährigen, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war – und auch während der Hinfahrt zur Polizei bereits mit im Auto gewesen wäre.

Aufmerksamer Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl – 44-Jähriger festgenommen

Mainaschaff. Ein 44-Jähriger, der am Freitag an einem Bahnübergang ein Fahrrad mit Farbe besprühte, kam einem Fußgänger komisch vor. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei erhärtete sich der Verdacht eines Diebstahls. Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer auf der Dienststelle.

Gegen 12.45 Uhr konnte ein Anwohner am Freitag an einem Traffohäuschen in der Mainparkstraße einen Mann dabei beobachten, wie er mit einer Spraydose ein Fahrrad besprühte. Der Zeuge verständige daraufhin die Aschaffenburger Polizei. Eine kurze Zeit später eintreffende Streife konnte den Mann vor Ort einer Kontrolle unterziehen. Hierbei verwickelte sich der 44-Jährige bezüglich der Herkunft des Fahrrades schnell in Widersprüche und wurde in der Folge vorläufig festgenommen.

Noch während sich der Tatverdächtige auf der Dienststelle befand, meldete sich schließlich ein Anwohner eines naheliegenden Wohnhauses in der Mainparkstraße und teilte mit, dass ihm das Fahrrad seines zwölfjährigen Sohnes zur Mittagszeit entwendet worden ist. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte dem Jungen das Fahrrad noch am Nachmittag wieder ausgehändigt werden.

Unbekannter geht mehrere Autos an – Zeugen gesucht

Stockstadt. Im Laufe des Donnerstages und auch am Freitag manipulierte ein Unbekannter auf einem Supermarkt-Parkplatz an insgesamt drei geparkten Autos die Reifenventile. Die Aschaffenburger Polizei prüft einen Zusammenhang und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Sachstand nach trat der Unbekannte am Donnerstag zwischen 12 und 20 Uhr sowie auch im Laufe des Freitags an insgesamt drei geparkte Fahrzeuge auf dem Tegut-Parkplatz in der Industriestraße heran. Er schraubte an jeweils einem Reifen das Innenventil heraus und setzte im Anschluss die Ventilkappen wieder auf. Die Reifen verloren hierdurch nur sehr langsam Luft. Die drei Geschädigten bemerkten den Umstand glücklicherweise allesamt, bevor sie den Parkplatz wieder verlassen hatten und es kam zu keinen Verkehrsgefährdungen. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter auf Grund eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Haibach. Zwischen Mittwoch, 19.45 Uhr, und Donnerstag, 16.40 Uhr, wurde ein in der Büchelbergstraße am Fahrbahnrand geparkter Opel Zafira angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken