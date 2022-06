Hörstein: Rennradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Die Frau fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Aschaffenburger Straße von Hörstein kommend in Fahrtrichtung Kleinostheim. In einer Linkskurve kam die Rennradfahrerin aus bisher unbekannten Gründen ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte vom Rad. Hierbei zog sie sich mehrere Verletzungen zu und musste nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Frankfurt geflogen werden. Der Sachschaden am Fahrrad wurde auf ca. 100 Euro geschätzt.

Pkw angefahren und geflüchtet

Alzenau. Am Samstagabend um 21:15 Uhr parkte ein bisher noch unbekannter Fordfahrer aus einer Parklücke im Alzenauer Industriegebiet Süd aus, wobei er mit seinem Pkw gegen den geparkten Opel eines 45-Jährigen stieß. Trotz des angerichteten Schadens in Höhe von ca. 500 Euro entfernte sich der Unfallverursacher kurz darauf, ohne sich um seine entsprechenden Pflichten zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch den Unfallhergang beobachten und der hinzugerufenen Streife entscheidende Hinweise zum Verursacher geben. Dieser muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Handfester Streit unter Hundebesitzern

Alzenau-Wasserlos. Am Samstag gegen 17:15 Uhr trafen sich zwei Hundebesitzer auf einem Feldweg in der Verlängerung der Zehntmauerstraße in Wasserlos und gerieten wegen eines nicht angeleinten Hundes in einen verbalen Streit. In dessen Verlauf schlug der bislang unbekannte männliche Hundehalter plötzlich ins Gesicht einer 60-Jährigen und beleidigte diese mit mehreren Schimpfwörtern. Durch den Schlag erlitt die Frau eine leichte Verletzung im Gesicht und begab sich anschließend zwecks Anzeigenerstattung auf die Polizeiinspektion Alzenau. Der männliche Hundehalter konnte nachträglich nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Scheibe eingeschlagen

Karlstein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 00:45 Uhr die Scheibe eines leerstehenden Gebäudekomplexes an der Zeche Gustav eingeschlagen. Der unbekannte Täter hinterließ dort einen Sachschaden von etwa 500 Euro und flüchtete anschließend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Gebäude nichts entwendet.

mkl/Polizei Alzenau