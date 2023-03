Die Feuerwehr hat eine hochschwangere Stute in Hörstein gerettet.

Die Feuerwehr Alzenau verfügt über besondere Gerätschaften zur Großtierrettung, welche hier zum Einsatz kamen. In enger Abstimmung mit der anwesenden Tierärztin wurde dem Pferd ein Hebegeschirr angelegt. Anschließend wurde es mit dem Hebegeschirr, dem Kran des Wechselladerfahrzeugs der Feuerwehr Karlstein und einem Greifzug angehoben. So gelang es den im Umgang mit Großtieren geschulten Feuerwehrleuten, das erschöpfte Pferd auf die eigenen Beine zu stellen. Nach einer körperlichen Untersuchung durch die Tierärztin konnte sich die Stute weiter erholen und am Futtertrog stärken.

Der Einsatz für die Feuerwehren war nach rund drei Stunden beendet. Einsatzleiter Michael Bott (Kommandant der Feuerwehr Hörstein) konnte auf 30 Einsatzkräfte und sieben Feuerwehrfahrzeuge zurückgreifen. Er wurde von Kreisbrandinspektor Georg Thoma unterstützt.

Mitteilung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg