Hochwertige Geräte an und aus Traktoren in Eußenheim gestohlen

Versuchter Diebstahl eines Mobiltelefons

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 13:45 Uhr stellte die Inhaberin eines Kosmetikgeschäftes am Schnellertor fest, dass ein unbekannter Täter hinter den Tresen ging und ihr Mobiltelefon nahm, während sie eine Behandlung hatte. Auf frischer Tat betroffen jagte sie ihn aus dem Geschäft. Der 27-jährige Täter konnte am gegenüberliegenden Bahnhof angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl wurde eingeleitet.

dc/Polizei Karlstadt