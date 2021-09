Hochwertige Felgen von Neuwagen in Karlstadt gestohlen

Das Fahrzeug befand sich im vorderen Außenbereich neben der Zufahrt zum Gelände. Die hochwertigen Felgen wurden entwendet, es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Am Mercedes entstand kein Sachschaden. Weitere Fahrzeuge wurden nicht angegangen.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Autospiegel in karlstadt abgerissen

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Bodelschwinghstraße der linke Außenspiegel eines Peugeot 308 abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt