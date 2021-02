Hochwasserlage im Kreis Miltenberg entspannt

Bisher seien aufgrund steigender Pegel noch keine Feuerwehreinsätze nötig geworden, sagt Kreisbrandrat Meinrad Lebold. Augenscheinlich ist der Wasserspiegel des Mains zwar angestiegen und die Strömung hat stark zugenommen, doch keiner der Pegel zeigte bis dato eine Meldestufe an. An mehreren Stellen ist der Fluss über die Ufer getreten, jedoch sind nur Wiesen und Uferbereiche, so wie die Rad- und Fußwege entlang des Mains betroffen. So musste beispielsweise Aaron Schnell von den Klingenberg Stadtwerken den Radweg zwischen Trennfurt und Wörth sperren.

sob/rah