Steigende Pegelstände im Mainviereck

Aufgrund der steigenden Pegelstände der Fließgewässer in ganz Unterfranken bittet die Polizei Autofahrer, ihre Fahrzeuge, die in Wassernähe geparkt sind, hinsichtlich der Gefährdung durch Überflutung zu prüfen. Vor allem am Stadtstrand in Würzburg ist an diesem Sonntag die Situation akut.

Bereits am Samstagvormittag hatte die Polizei den Parkplatz Mainkai in Marktheidenfeld wegen des Main-Hochwassers gesperrt. Am Vormittag wurden zahlreiche Halter der noch auf dem Parkplatz befindlichen Autos von der Polizei Marktheidenfeld telefonisch verständigt. Am Nachmittag spitzte sich die Lage auch auf den weiter vom Ufer entfernten Parkplätzen zu, auch hier verständigte die Polizei die Halter der Fahrzeuge. Ein VW-Kastenwagen drohte allerdings „abzusaufen“, wie die Polizei formulierte, und musste von einem Abschleppdienst auf einen trockeneren Parkplatz umgesetzt werden.

Der Hochwasserdienst Bayern meldet derzeit:



für den Kreis Aschaffenburg:

"An der Kahl sind erhöhte Wasserstände zu verzeichnen. Der Pegel in Schöllkrippen befindet sich derzeit in Meldestufe 1 und hat stagnierende bis leicht steigende Tendenz. In Abhängigkeit von weiteren Niederschlägen ist ein Wiederanstieg in Meldestufe 2 möglich.

> bereits vergangene Woche war es im Kahlgrund zu Überschwemmungen gekommen: unser Bericht mit Fotoserie

für den Main-Spessart-Kreis:

"An Sinn und Fränkischer Saale sind erhöhte Wasserstände zu verzeichnen. Der Pegel in Mittelsinn (Sinn) befindet sich derzeit in Meldestufe 2 und hat stagnierende bis leicht fallende Tendenz. Der Pegel in Wolfsmünster (Fränkische Saale) befindet derzeit in Meldestufe 2 mit leicht steigender Tendenz. Nach den momentanen Vorhersagen ist ein Wiederanstieg bis Meldestufe 3 möglich."

für den Kreis Miltenberg:

"Die Schneeschmelze in Verbindung mit den Regenfällen führt auch am Main zu einem Anstieg der Pegelstände. Der Pegel in Faulbach ist mittlerweile in den Meldebeginn gegangen und zeigt steigende Tendenz. Die Meldestufe 1 könnte in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht werden.

Erläuterung;

Meldestufe 1: Stellenweise kleine Ausuferungen

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.



Der Hochwasserdienst Baden-Württemberg meldet derzeit:



für Wertheim:

"Im baden-württembergischen Abschnitt des Mains stagnieren die Wasserstände aktuell auf hohem Niveau. Am Pegel Wertheim / Main wurde der Hochwassermeldewert bereits überschritten, die Wasserstände können am Montag nochmals leicht ansteigen."

Manuela Klebing/Polizei Unterfranken/Marktheidenfeld