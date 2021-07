Hochwasser: BRK-Ehrenamtliche liefern gesammelte Spenden nach Würselen

Ein Lkw der Gemeinde Karlstein sowie zwei Lastwagen, die private Unternehmen zur Verfügung stellten, vervollständigten den Konvoi aus zehn Transportern. "Wir sind zwar in der Kolonne nicht zügig vorangekommen, aber es war schön zu sehen, wie die Lkw-Fahrer reagierten: Sie haben uns im Vorbeifahren gewunken", erzählte Anton Schäck vom Obernauer BRK nach der Rückkehr.

Begeistert waren die Ehrenamtler von der schieren Menge, die binnen kurzer Zeit zusammenkam: Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel, aber auch Spielsachen. Zwar füllten sich beim Durchsortieren der Spenden zwei Container mit Restmüll, "es war aber auch viel Neues und gute Qualität dabei", so Schäck. In der zentralen Sammelstelle des DRK werden die Hilfsgüter erneut sortiert und nach Bedarf an die Ortsverbände verteilt.

Von Montagnachmittag, 14.45 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5.15 Uhr, waren die Freiwilligen unterwegs. Eine runde Aktion, die die Leistungsfährigkeit des Ehrenamtes zeige, so Schäck. "Einige von uns sind danach gleich wieder losgefahren, um weiter zu helfen", berichtet Schäck. Weitere Helfer stünden bereit, wenn eine entsprechende Anforderung käme, betont er. Aber auch tatsächlich erst dann: "Man will aber ja nicht im Weg stehen". Aus diesem Grund plädiert Anton Schäck auch dafür, dass wer als Privatperson helfen will, Geld spendet, statt in die Krisenregionen zu fahren oder Sachspenden abzugeben. "Das nötigtste wie Kleidung zum Wechseln haben die Menschen dort jetzt, alles weitere muss nun nach Bedarf angeschafft werden." Ein entsprechendes Spendenkonto hat das DRK eingerichtet.

Katrin Filthaus