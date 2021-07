Hobbach-Heimbuchenthal: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Gegen 18:50 Uhr war ein Laudenbacher mit seinem VW, von Heimbuchenthal kommend Richtung Neuhammer unterwegs. In einer Rechtskurve kam er zu weit nach links und streifte hier einen entgegenkommenden BMW eines Mönchbergers. Nach dem Kontakt beider Fahrzeuge landeten diese in den Leitplanken, wo sie zum Stehen kamen. Die Verunfallten wurden von den Helfern des BRK versorgt und ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Die Helfer der Hobbacher Wehr waren vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden, die beschädigten Pkw wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Mountainbike entwendet

Elsenfeld. Der Diebstahl eines Mountainbikes ist nachträglich bei der PI Obernburg gemeldet worden. Am 23. Juli zwischen 19:30 Uhr und 22 Uhr hat am letzten Freitag ein noch Unbekannter das anthrazitrote Herren-Mountainbike der Marke Cube mitgehen lassen. Dieses war leichtsinnigerweise von einem Obernburger Jugendlichen am Eingang des Elsavapraks in Elsenfeld unverschlossen am Fahrradständer abgestellt worden. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 400 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Klingenberg-Trennfurt. Eine Streife der PI Obernburg hat am Donnerstag Abend gegen 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad kontrolliert. Die Beamten hatten das Krad angehalten, nachdem es innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Überprüfung des 17-jährigen Fahrers und seines Sozius stellte sich heraus, dass dieser lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vorfahrt missachtet

Erlenbach. Am Donnerstag Vormittag gegen 11.00 Uhr ist es an der Kreuzung der Mechenharder Straße) / Frankenstraße zu einem Unfall gekommen. Eine Erlenbacherin wollte hier von der Frankenstraße kommend zum Schwimmbad fahren. Beim Überfahren der Kreuzung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw BMW, dessen Fahrerin von Mechenhard kommend Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Pkw Kia beschädigt

Erlenbach. Am Mittwoch Abend, 28.07.2021 18:30 (Mi) - 28.07.2021 21:00 (Mi), ist ein Pkw Kia Carens durch Unbekannte beschädigt worden. Das graue Fahrzeug war von seinem Besitzer auf dem Parkplatz gegenüber dem Klinikumeingang geparkt gewesen. Der Besitzer des Pkw stellte am Abend tiefe Kratzer in der Stoßstange hinten rechts fest. Vermutlich sind die Schrammen in der Karosserie beim Vorbeifahren mit einem Arbeitsgerät oder durch einen Anhänger entstanden. Der angerichtete Sachschaden an dem Kia beträgt ca. 5000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Obernburg