Hirsch auf der A3 bei Weibersbrunn von Auto erfasst

Der Hirsch verstarb noch an der Unfallstelle. An dem noch fahrbereiten Renault entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro

Medizinisches Problem und hoher Sachschaden

Weibersbrunn. Am 09.04.2022, gegen 19.05 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Aschaffenburger mit seinem Pkw, Audi, Q5, auf der BAB A3 Richtung Passau/Linz. Kurz nach der Auffahrt Weibersbrunn, verlor er aufgrund eines medizinischen Problems, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dort wurde er abgewiesen und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er noch ca. 150 Meter auf einer Wiese und der rechten Betonwand entlang und prallte schließlich mit einem Verkehrsbeeinflussungsschild zusammen. Das Schild wurde aus der Verankerung gerissen und kippte um. Nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst stabilisierte sich der Aschaffenburger wieder und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000.- Euro. Der Schaden an der elektronischen Verkehrsbeeinflussungstafel wird auf ca. 40.000.- Euro geschätzt.

Die freiwilligen Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn waren mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Es kam nur zu kurzen Verkehrsbehinderungen.

Auf anderen Verkehrsteilnehmer aufgefahren und dann in die Leitplanke

Waldaschaff. Am 09.04.2022, gegen 12.05 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Wiener mit seinem Golf auf der A3 Richtung Frankfurt. Zwischen dem PWC Röthenwald und AS Weibersbrunn fuhr der Wiener auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden 36-jährigen Hageners auf. Anschließend kollidierte der Wiener noch mit mehreren Leitplankenfeldern. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Schaden an den Leitplankenfeldern wird mit ca. 2.500.- Euro beziffert. Nebenbei wurde noch festgestellt, daß der Hagener für das Gespann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Hier wird er separat angezeigt.

Die freiwillige Feuerwehr Waldaschaff war mit 14 Einsatzkräften zur technischen Unterstützung und Absicherung vor Ort.

Ohne Führerschein unterwegs

Hösbach. Am 09.04.2022, gegen 20.15 Uhr, wurde ein 22-jähriger Pkw-Lenker auf der A3 Höhe Hösbach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte der BMW-Fahrer keine Führerschein vorzeigen. Ermittlungen ergaben, daß dem Handwerker nach einer Trunkenheitsfahrt in Polen, die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der Fahrer wieder entlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird einem berechtigtem Fahrer mit Führerschein ausgehändigt

Ohne Führerschein unterwegs und Marihunana konsumiert

Bessenbach. Am 09.04.2022, gegen 16.25 Uhr, wurde ein 40-jähriger Frankfurter eine Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen ergaben, daß er die Fahrschule bereits abgeschlossen hatte, allerdings hatte er noch keine Fahrprüfung abgelegt. Ferner konnte festgestellt werden, daß der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluß stand. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Frankfurter entlassen. Außerdem wurde noch festgestellt, daß Opel Corsa nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Fahrern unter Drogeneinfluß, wird der Fahrer noch wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrsteuergesetz angezeigt. Auch hier wurde das Fahrzeug sichergestellt und wird nach Zulassung einem Fahrer mit Führerschein ausgehändigt.

mkl/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach