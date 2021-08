Hinterkochschinken verursacht Polizeieinsatz in Eschau

Der Kunde bemängelte mit Nachdruck, dass es ein Unding sei, dass der Schinken noch immer nicht zu kaufen sei. Er war der Meinung, dass ein solcher Artikel in größerer Menge bestellt werden müsse, so dass er jederzeit verfügbar ist. Der Filialleiter alarmierte aufgrund des aufbrausenden Verhaltens des Manns die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatte der Mann den Discounter jedoch bereits verlassen und wurde außerhalb des Geschäfts angetroffen. Aufgrund des unangemessenen Auftretens des Herrn wurde ihm seitens der Marktleitung für die Zukunft ein Hausverbot ausgesprochen. Ab sofort muss der Mann nun seinen Schinken in einem anderen Markt erwerben.

Radfahrer missachtet Vorfahrt

Erlenbach. Am gestrigen Freitag gegen 18Uhr war der Fahrer eines Pedelec vom Brückensteg Erlenbach a.Main in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung Bahnstraße/Am Brückensteg wollte eine 38-jährige Autofahrerin diese Kreuzung ebenfalls passieren. Sie hielt mit ihrem VW Polo ordnungsgemäß am Stopp-Schild an um dann ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Der 62-jährige Fahrradfahrer wollte die Kreuzung auch in gerader Richtung passieren, jedoch verkannte er die Situation und nahm der von rechts kommenden Autofahrerin die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte. Hierbei zog sich der Mann glücklicherweise nur leichte Abschürfungen an der linken Hand zu.

Rechts vor links missachtet

Klingenberg. Gegen halb elf am Freitagmorgen übersah der Fahrer eines Peugeot Boxer an der Kreuzung Spessartstraße/Urbanusstraße in Röllfeld einen von rechts kommenden Opel Astra. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei am Opel die Fahrzeugfront stark beschädigt wurde und ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand. Der unfallverursachende Peugeot Boxer wurde leicht an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.