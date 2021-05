Himmelstadt: Unaufmerksamer Jogger von Auto touchiert

Hierbei verschätzte er sich bei dem Abstand eines aus Richtung Karlstadt kommenden Pkw. Der Fahrer des Pkw musste eine Vollbremsung machen und ausweichen. Trotz der guten Reaktion des Pkw-Fahrers touchierte der 81-jährige den Pkw seitlich. Hierdurch stürzteerund zog sich eine Kopfplatzwunde, sowie Abschürfungen zu.Er wurde mit seinen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Motorradfahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gestürzt

Thüngen. Am Samstagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße von Retzbach in Richtung Thüngen. In einer Linkskurve verlor er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Kraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 24-jährige zog sich beidemSturz eine Oberschenkelprellungzuundwurdevorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. AmMotorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Karlstadt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 48-jährigen Fahrer eines Kleintransporters,durch die Polizei Karlstadt,wurden Auffälligkeiten festgestellt, welche auf einen kurzfristig zurückliegendenKonsum von Betäubungsmittelnhindeuteten. Ein durchgeführter Urintest verlief ebenfalls positiv. Aus diesem Grund musste sich der 48-jährige einer angeordneten Blutentnahme unterziehen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und 1 Monat Fahrverbot.

mkl/Polizei Karlstadt