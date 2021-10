Himmelstadt: Selfie im Weinberg endet im Krankenhaus

Das Ehepaar wollte am Steilhang des Terroir-F Aussichtspunktes in Himmelstadt, ein Foto von sich machen. Dafür stellte sich das Paar mit dem Rücken in Richtung Main. Die 63-Jährige verlor hierbei ihr Gleichgewicht und rutschte ab. Ihr Partner versuchte noch sie festzuhalten, rutschte aber ebenfalls ab. Die Personen wurden durch die freiwillige Feuerwehr Stetten geborgen und anschließend durch den Rettungsdienst sowie die Luftrettung mit Notarzt vor Ort versorgt. Das Paar wurde glücklicherweise nur leicht verletzt aber dennoch vorsorglich in ein Würzburger Krankenhaus verbracht.

Retzstadt. Am 30.September, um 14 Uhr, konnte eine Zeugin in der Goldbrunnenstraße beobachten, wie ein Liefertransporter die Regenrinne des Nachbarhauses beschädigte. Der Fahrer des bekannten Lieferdienstes fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um weitere Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Trickdiebstahl

Karlstadt. Am Pendlerparkplatz „Untere Stadtmauer" wurde am Freitag der Geschädigte durch eine unbekannte Person angesprochen. Die Person ließ sich von dem Geschädigten zwei Euro wechseln. Am Samstag fiel dem Geschädigten auf, dass sein 100 Euro-Schein aus seinem Geldbeutel fehlt. Der Tatverdacht des Geschädigten richtet sich gegen die unbekannte Person. Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

ca.175 cm, 40-50 Jahre, kurze lockige Haare, kräftige Statur und spricht Hochdeutsch

mkl/Polizei Karlstadt