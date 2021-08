Hilfe für Griechenland: Hessischer Katastrophenschutz startet am Montag von Hösbach aus

Die Einsatzkräfte werden hier nochmals verpflegt und die verschiedenen Einheiten zu einem Marschverband formiert, der sich dann gemäß Reiseplan gegen 14 Uhr auf den Weg ins Waldbrandgebiet nach Griechenland macht. Im Krisengebiet werden die Einsatzkräfte die örtlichen Feuerwehren bei der Brandbekämpfung unterstützen. Das Waldbrandkontingent besteht aus Einheiten des Hessischen Katastrophenschutzes, das von den kommunalen Feuerwehren und Hilfsorganisationen gestellt wird.

Der Sammelraum für die Einsatzkräfte in Hösbach wird durch die Feuerwehren der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg betrieben. Die örtlichen Feuerwehren kümmern sich auf dem Festplatz um die Verpflegung und Betreuung (Essenausgabe, Sitzgelegenheiten, WC-Anhänger) der auswärtigen Einsatzkräfte.

Um eine reibungslose An- und Abfahrt der Katastrophenschützer gewährleisten zu können, wird von den Feuerwehren ein Lotsen- und Verkehrssicherungsdienst von der Anschlussstelle Hösbach (BAB A 3, Ausfahrt 61) zum Sammelraum und später vom Sammelraum zur Autobahn eingerichtet. Mögliche kurzzeitige Verkehrsbehinderungen bei der Abfahrt des Verbands zur Autobahn sind nicht ausgeschlossen, Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Hilfe auch aus Nordrhein-Westfalen

Schon am Sonntag waren 60 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen von Bonn aus in die Waldbrandgebiete nahe Athen gestartet. Ein Konvoi aus 19 Fahrzeugen hatte sich in Gang gesetzt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die spezialisierte Einheit mit Kräften aus Bonn, Königswinter und Leverkusen werde auf dem Land- und Wasserweg voraussichtlich am Donnerstag am Zielort eintreffen. Unter den 56 Kräften seien 48 Feuerwehrleute, vier Fachberater für Vegetationsbrandbekämpfung und vier Helfer von Bonner Hilfsorganisationen.

Laut Feuerwehr war über die Europäische Union ein entsprechendes Hilfeersuchen auch an Deutschland gerichtet worden. Man habe diesen «aufwendigen und nicht alltäglichen Einsatz» zügig geplant, um in Richtung Griechenland ausrücken zu können. Es handele sich um den ersten Einsatz der Einheit, die 2019 von den drei Feuerwehren für die Bekämpfung von Vegetationsbränden innerhalb der EU gebildet worden sei.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur vor Start des Konvois: «Vor wenigen Tagen erst haben wir selbst europäische Unterstützung nach der Flutkatastrophe erfahren.» Nun machten sich fast 60 Feuerwehrleute und Hilfskräfte aus NRW auf den Weg, um in Griechenland gegen die Flammen zu kämpfen. «Das ist gelebte Solidarität.» Es zeige sich, «dass die Vorbereitungen im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzes, die wir auch in NRW getroffen haben, sinnvoll waren», so Reul.

